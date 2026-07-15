Da circa 11 giorni manca ogni traccia di una ragazza di 15 anni scomparsa da Giulianova. La giovane, di origini romene, è scomparsa il 4 luglio e non ha più utilizzato il cellulare, che risulta spento in Romania. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla sua scomparsa, considerando anche la possibilità di complici. La famiglia non ha avuto contatti con lei da allora.

È dal 4 luglio, ormai quasi due settimane fa, che nessuno ha notizie di Diana Maruntelu, 15enne di origini romene nata a Mirano (Venezia) che si sarebbe allontanata dall'abitazione dove vive con la famiglia a Giulianova, in provincia di Teramo. Forse aiutata da alcuni amici o conoscenti maggiorenni. Da giorni le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire i movimenti della ragazzina e continuano a battere il territorio palmo a palmo. Avviati anche stretti contatti con la polizia in Romania, al momento infatti la pista più probabile sarebbe un rientro nel Paese dei genitori., Diana Maruntelu è stata vista l'ultima volta intorno alle ore 12 di sabato 4 luglio nel Parco Franchi a Giulianova. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Teramo, la 15enne Diana scomparsa da 11 giorni: il cellulare spento in Romania, i dubbi su presunti complici

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