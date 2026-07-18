Legge elettorale Renzi apre a Calenda | Porta spalancata Azione respinge | No alle tue alleanze

Da 361magazine.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quartier generale di Italia Viva, il leader ha dichiarato che la porta per un'alleanza con Calenda è “spalancata”, aprendo così a possibili accordi. La proposta arriva a poche settimane dal voto sulla nuova legge elettorale. Nel frattempo, un altro partito della stessa area ha risposto duramente, respingendo qualsiasi intesa e dichiarando che non ci saranno alleanze con chi propone accordi con altri.

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Nel quartier generale riformista di Matteo Renzi il benvenuto per Carlo Calenda è chiaro: non solo aperto, “spalancato”. A dirlo è lo stesso leader di Italia Viva, che rilancia un appello all’unità del centrosinistra a poche settimane dal voto sulla nuova legge elettorale. “Lo ripeto ai miei alleati: basta con le divisioni. Ora serve compattezza e puntare alla vittoria. Perché se non ci riusciamo, il rischio è un governo Meloni con il Quirinale e un esecutivo Vannacci a Palazzo Chigi”, avverte Renzi in un’intervista. La mano tesa, però, viene respinta al mittente. E con toni duri. Calenda non ci sta: “Matteo, l’unico progetto che hai in mente è trovare un passaggio verso la prossima poltrona disponibile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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