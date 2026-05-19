pressing del governo sulla legge elettorale e calenda fa visita alla premier

Il governo intensifica le discussioni sulla legge elettorale mentre si avvicinano le elezioni amministrative previste per i prossimi mesi. Nel frattempo, un esponente politico del centrodestra ha incontrato la premier in un incontro che si è svolto nelle ultime ore. La riunione si inserisce nel quadro delle consultazioni in corso, mentre le forze politiche continuano a confrontarsi sui temi legati alle modalità di voto e alle alleanze. La campagna elettorale si fa sempre più vicina e i sondaggi indicano un aumento delle tensioni tra le diverse forze politiche.

Roma, 19 maggio 2026 – Le elezioni amministrative s ono ormai alle porte e la temperatura nel centrodestra sale. Nello stato maggiore della coalizione le previsioni non sono rosee: confermare Venezia appare difficilissimo, e la partita è tutta in salita anche ad Arezzo, Prato e Chieti. A Salerno, poi, la scommessa è sull’ex governatore Vincenzo De Luca, pronto a correre come sindaco per la quinta volta: si presenta da indipendente, ma orbita chiaramente nell’area del centrosinistra. Come se non bastasse, a Messina si profila il bis dell’ex sindaco Federico Basile. Insomma, tra i grandi capoluoghi i pronostici sorridono solo a Reggio Calabria. Un bottino decisamente troppo magro per non generare nervosismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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