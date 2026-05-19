Pressing del governo sulla legge elettorale E Calenda fa visita alla premier

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo intensifica le discussioni sulla legge elettorale mentre si avvicinano le elezioni amministrative previste per i prossimi mesi. Nel frattempo, un esponente politico del centrodestra ha incontrato la premier in un incontro che si è svolto nelle ultime ore. La riunione si inserisce nel quadro delle consultazioni in corso, mentre le forze politiche continuano a confrontarsi sui temi legati alle modalità di voto e alle alleanze. La campagna elettorale si fa sempre più vicina e i sondaggi indicano un aumento delle tensioni tra le diverse forze politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 19 maggio 2026 – Le elezioni amministrative s ono ormai alle porte e la temperatura nel centrodestra sale. Nello stato maggiore della coalizione le previsioni non sono rosee: confermare Venezia appare difficilissimo, e la partita è tutta in salita anche ad Arezzo, Prato e Chieti. A Salerno, poi, la scommessa è sull’ex governatore Vincenzo De Luca, pronto a correre come sindaco per la quinta volta: si presenta da indipendente, ma orbita chiaramente nell’area del centrosinistra. Come se non bastasse, a Messina si profila il bis dell’ex sindaco Federico Basile. Insomma, tra i grandi capoluoghi i pronostici sorridono solo a Reggio Calabria. Un bottino decisamente troppo magro per non generare nervosismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pressing del governo sulla legge elettorale e calenda fa visita alla premier
© Quotidiano.net - Pressing del governo sulla legge elettorale. E Calenda fa visita alla premier
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Governo Meloni, oggi premier time in Senato alle 16,30 dopo il caso Giuli. Scontro sulla legge elettorale: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le tensioni tra la premier e il ministro della Cultura Alessandro Giuli: oggi in Senato si svolge...

Leggi anche: Legge elettorale: pressing di FdI sulla riforma per evitare governissimi

pressing del pressing del governo sullaPressing del governo sulla legge elettorale. E Calenda fa visita alla premierIl leader apre al dialogo sulla riforma del voto. Ma il resto dell’opposizione si prepara a fare muro. Rai, azione della maggioranza per convincere Agnes a ritirarsi. Ancora vuote le caselle di Consob ... quotidiano.net

pressing del pressing del governo sullaAuto, pressing del governo francese su Stellantis e Renault: Utilizzino fornitori localiNon è la prima volta che il governo francese manda questo input proprio mentre i produttori cinesi stanno cercando di aggirare i dazi all’importazione dell’Unione Europea e norme più stringenti costru ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web