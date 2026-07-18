Legge elettorale il sondaggio sulle preferenze? Doccia gelata per la sinistra

Un sondaggio sulle preferenze elettorali ha mostrato una netta preferenza per altri schieramenti, lasciando la sinistra lontana dalla prima posizione. I dati indicano che le intenzioni di voto favorevoli a rappresentanti di sinistra sono in calo, mentre altri gruppi ottengono risultati più alti. La differenza tra le percentuali di consenso tra le varie forze politiche appare evidente, evidenziando una distanza significativa rispetto a quelle in testa.

Ancora una volta, la sinistra ha dimostrato di essere completamente scollegata dalla realtà. A riportare su questa terra i vari Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli ci ha pensato l'Istituto Noto che, con un'indagine demoscopica ha mostrato come il 63% degli italiani si dichiara favorevole all’ introduzione delle preferenze nelle prossime elezioni politiche. Perciò, come evidenziato sul Giornale, il campo largo si muove in contraddizione con il sentiment della maggioranza degli italiani. Tra l'altro, il voto di preferenza non rappresenta alcuna novità. Anzi, viene già utilizzato alle elezioni comunali e regionali, scegliendo direttamente i candidati che ritengono più meritevoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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