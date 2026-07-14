Alla Camera, è iniziata la discussione sullo Stabilicum, la nuova legge elettorale proposta dal centrodestra. La maggioranza si presenta compatta sul tema delle preferenze, mentre le opposizioni, in particolare la sinistra, chiedono il voto segreto. La proposta sostituirà il vecchio Rosatellum e segue settimane di trattative tra i partiti. La discussione si svolge in un clima di attesa e tensione.

Dopo settimane di trattative, alla Camera è iniziata la discussione sullo Stabilicum, la legge elettorale proposta dal centrodestra che dovrebbe prendere il posto del Rosatellum. Si arriverà al voto con il centrodestra che ha raggiunto l’intesa sul nodo più spinoso: le preferenze, profondamente volute dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Sosteniamo questo emendamento che è una soluzione equilibrata. La maggioranza è compatta”, ha detto Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera, riferendosi all’emendamento presentato ieri da FdI, Noi Moderati e Udc che prevede che si possano esprimere tre preferenze dopo il capolista bloccato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Legge elettorale, maggioranza compatta sulle preferenze. La sinistra chiede il voto segreto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuova legge elettorale in diretta. Oggi alla Camera i voti sugli emendamenti della riforma| Maggioranza divisa sulle preferenze, Pd sceglie linea: muro contro il «Melonellum», pronti a chiedere voto segretoOggi alla Camera si sono svolti i voti sugli emendamenti della nuova legge elettorale.

Leggi anche: Nuova legge elettorale in diretta. Oggi alla Camera i voti sugli emendamenti della riforma| Maggioranza divisa sulle preferenze, Pd sceglie linea: muro contro il «Melonellum», pronti a chiedere voto segreto. Schlein: «Irricevibile»

Temi più discussi: Legge elettorale, gli emendamenti e i nodi da sciogliere: cosa potrebbe succedere; Legge elettorale, FdI mette il turbo. Capolista bloccato e fino a 3 preferenze di genere: l'emendamento che compatta la maggioranza; Le idi di luglio. Le crepe nel centrodestra alla prova di cinque voti; Legge elettorale, il centrodestra tratta ancora: preferenze, fuorisede e voto estero diventano il nuovo terreno di scontro.

Legge elettorale, FdI mette il turbo. Capolista bloccato e fino a 3 preferenze di genere: l’emendamento che compatta la maggioranza dlvr.it/TTWFjn x.com

Legge elettorale, maggioranza compatta sulle preferenze. La sinistra chiede il voto segretoDopo settimane di trattative, alla Camera è iniziata la discussione sullo Stabilicum, la legge elettorale proposta dal centrodestra che dovrebbe prendere il posto del Rosatellum. Si arriverà al voto c ... ilgiornale.it

Legge elettorale all’esame della Camera. Preferenze, ok Fi e Lega. Schlein: Faremo muroLeggi su Sky TG24 l'articolo Nuova legge elettorale, oggi in aula alla Camera l'esame della riforma. Nodo preferenze ... tg24.sky.it