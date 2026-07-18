Il leader di un partito politico ha dichiarato che bisogna superare la fase dei governi instabili, che durano circa un anno e sono minacciati o ricattati dai piccoli partiti. Ha aggiunto che questa situazione deve essere abbandonata per favorire una stabilità politica duratura. La frase si riferisce alla legge elettorale e alla necessità di cambiare il sistema per evitare governi fragili. Non sono stati forniti dettagli su proposte specifiche o tempi di riforma.

«La stagione dei governicchi che durano 12 mesi, dei governi minacciati e ricattati dai piccoli partiti deve essere lasciata alle nostre spalle». Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Lucia Ciriani, è tornato a parlare dell’obiettivo della riforma della legge elettorale da Catania, dove è in corso l’evento di Ecr “U n Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”. La legge elettorale per dire basta ai «governicchi che durano 12 mesi». Dopo l’approvazione alla Camera, che «segna un cambio fondamentale della politica dei sistemi elettorali in questo paese», la parola ora è al Senato, dove «la Commissione Affari costituzionali incardinerà il testo la settimana prossima, poi chiaramente il tempo che rimane da qui alla pausa estiva è davvero molto poco». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, Ciriani: «La stagione dei governicchi che durano 12 mesi deve essere lasciata alle nostre spalle»

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