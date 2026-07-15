All’indomani della sconfitta per un voto ieri in Aula alla Camera, quando l’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze voluto da FdI, Udc e Nm e appoggiato, sulla carta, anche da FI e Lega, è stato bocciato, e la conseguente richiesta delle opposizioni alla premier Giorgia Meloni di dimettersi, il governo andrà avanti. Ne è certo il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: “Non intendiamo concludere questa esperienza di governo. Il centrodestra ha lavorato bene per quattro anni, c’è stato questo episodio di ieri che intendiamo superare”, ha detto Ciriani. Ma dalle opposizioni continuano ad arrivare attacchi e richieste di dimissioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo sotto sulla Legge elettorale, Ciriani: “Andiamo avanti” – La diretta

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Ieri alla Camera la maggioranza è andata sotto e il governo è stato sfiduciato dai suoi stessi deputati. Meloni ha provato a imporre una legge elettorale piena di problemi che per noi è irricevibile @ellyesse #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com

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