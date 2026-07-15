Alla Camera dei deputati, l'emendamento dei vannacciani sulle preferenze è stato bocciato con 233 voti contrari e 139 favorevoli, tramite scrutinio segreto. La discussione sulla legge elettorale prosegue, mentre il ministro Ciriani ha confermato che il governo intende andare avanti con l'iter. La maggioranza si mantiene divisa sulla questione, senza ulteriori dettagli sui margini di voto.

Nuova giornata alla Camera dei deputati con al centro la legge elettorale. È stato bocciato l'emendamento dei vannacciani sulle preferenze. L'esito del voto, a scrutinio segreto, è stato di 233 no e 139 sì. Ha votato a favore Fratelli d'Italia, che in aula ha dato indicazione di andare a votare sì. Per cui, a conti fatti, sono mancati voti a favore nelle fila di Lega e Forza Italia. C'è stato invece il via libera, da parte dell'Aula della Camera, a scrutinio segreto, con 229 sì, 139 no ed un astenuto, all'emendamento al testo di riforma della legge elettorale, presentato da Fratelli d'Italia, a prima firma del capogruppo di Fd'I a Montecitorio, Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Legge elettorale, maggioranza ancora divisa: bocciato l'emendamento dei vannacciani. Il ministro Ciriani: "Il governo va avanti"

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