Venti paesi dell’Unione europea utilizzano il sistema di voto con preferenze, mentre Germania, Francia e Spagna non lo adottano. La discussione sulla riforma della legge elettorale riguarda anche questo aspetto, che si ripropone ciclicamente. Dal 1994 sono state introdotte tre principali riforme: Porcellum, Italicum e Rosatellum. La questione delle preferenze rimane centrale nel dibattito sulle modalità di voto, con differenze evidenti tra i sistemi adottati nei vari paesi.

Preferenze sì, preferenze no. Quando si parla di riforma della legge elettorale (e dal 1994 ad oggi ce ne sono già state tre: Porcellum, Italicum e Rosatellum) il tema torna sempre a emergere. E analoga sorte è toccata anche all’attuale riforma in corso della legge elettorale StabilicumMelonellum. Se andiamo a guardare come si comportano gli altri paesi della Ue, in base a un monitoraggio effettuato da Pagella Politica, in 20 Stati su 27 viene usato un sistema basato sulle preferenze. Anche se, tra chi resta fuori ci sono tutti i paesi per grandezza paragonabili all’Italia (Germania, Francia e Spagna). Nell’Unione europea, secondo quanto... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Legge elettorale: 20 paesi Ue adottano il voto con preferenze, escluse Germania, Francia e Spagna

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