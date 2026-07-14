La Camera ha respinto con voto segreto un emendamento che riguardava le preferenze sulla legge elettorale. La discussione si svolge nella fase finale dell’iter legislativo, con l’obiettivo di approvare in prima lettura una nuova legge che dovrebbe sostituire il sistema attuale e garantire un premio di maggioranza alla coalizione vincente.

Siamo entrati nel rush finale per l’approvazione in prima lettura alla Camera della nuova legge elettorale che, nelle intenzioni del governo, dovrà sostituire l’attuale Rosatellum e fornire alla coalizione vincitrice delle elezioni un consistente premio di maggioranza. Cosa prevede la legge elettorale in discussione. Lo Stabilicum ridisegnerebbe radicalmente l’architettura del voto italiano. La modifica più netta riguarda l’abolizione dei collegi uninominali, che nel Rosatellum assegnano oggi circa un terzo dei seggi attraverso un sistema maggioritario puro. Il nuovo testo mantiene le sole circoscrizioni plurinominali, salvo eccezioni per Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, e attribuisce tutti i seggi con metodo proporzionale sulla base dei voti ottenuti dalle liste, calcolati su base nazionale per la Camera e regionale per il Senato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Legge elettorale, la Camera respinge (con voto segreto) l’emendamento sulle preferenze

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