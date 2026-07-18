Lega pochi militanti alla serata per Bossi e Maroni Calderoli | Chi è rimasto a casa è un traditore

Da lapresse.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una serata organizzata in ricordo di Umberto Bossi e Roberto Maroni, nella sede della Lega a Cisano Bergamasco, si sono presentati pochi militanti. La sala mostrava diverse sedie vuote. Roberto Calderoli ha commentato la bassa partecipazione affermando che chi è rimasto a casa è considerato un traditore. La manifestazione si è svolta senza la presenza di un pubblico numeroso.

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Roberto Calderoli ha strigliato la Lega nel corso del suo intervento alla festa del Carroccio di Cisano Bergamasco, vicino Pontida, davanti a una sala con diverse sedie vuote nella serata organizzata in ricordo di Umberto Bossi e Roberto Maroni. “Se fossi stato a una Pontida degli anni scorsi, avrei avuto davanti 10 volte le persone che sono presenti. I giornalisti non possono dire che è una festa tra pochi intimi, ma anche questo è un segnale che va compreso perché proprio nella sera in cui ricordiamo Bossi e Maroni non possiamo non ricordare il solco che hanno tracciato”, ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie. “ Se c’è una serata per Bossi e Maroni e qualcuno è stato a casa per me è una traditore degli ideali della Lega Nord e della Lega Salvini Premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Lega, pochi militanti alla serata per Bossi e Maroni. Calderoli: “Chi è rimasto a casa è un traditore”
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