Lega Puntida Fest a Cisano | da mercoledì arrivano Salvini Calderoli e Giorgetti

Da mercoledì, la Lega organizza la Puntida Fest a Cisano, con l’arrivo di Salvini, Calderoli e Giorgetti. La manifestazione prevede momenti di incontro, musica dal vivo e cucina tradizionale. Durante l’evento, sono previsti interventi di esponenti del partito, che discuteranno di temi politici e sociali. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e mira a coinvolgere la comunità locale.

“Occasioni per incontrarsi, divertirsi con buona cucina tradizionale e intrattenimento musicale e informarsi e confrontarsi con gli interventi dei nostri parlamentari, consiglieri e assessori regionali, sindaci e ministri”: così descrive il senatore Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda, i prossimi eventi organizzati dalle sezioni della Lega Lombarda. Nel prossimo fine settimana si terranno svariati eventi sul territorio lombardo. “Come ogni estate la Lega è presente sul territorio, tra la gente, con la gente, con le sue storiche feste ad alto tasso di partecipazione. – spiega il senatore – Le nostre feste estive, che stiamo vivendo da oltre un mese, proseguiranno poi anche per tutto agosto e settembre, fino al grande appuntamento del tradizionale raduno di Pontida a fine estate” Prossimi appuntamenti:. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Salvini.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lega in ritiro due giorni con Salvini il 19-20 giugno. Forfait di Zaia e GiorgettiIl ritiro della Lega si svolgerà il 19 e 20 giugno con la partecipazione di ministri, governatori, parlamentari e dirigenti.

Lega, l’ora della resa dei conti: Salvini sempre più in discussione. Giorgetti: “Deciderà lui cosa fare”Un sondaggio pubblicato lunedì mostra un calo di consensi per la Lega, che si trova ora in parità con lo stesso ex vicesegretario del partito, fino a...

Si parla di: Devolution per Melonellum, baratto a destra; Mancano i permessi, la festa della Lega di Pontida deve traslocare.

Lega Puntida Fest a Cisano: da mercoledì arrivano Salvini, Calderoli e GiorgettiEcco i prossimi eventi organizzati da Lega Lombarda nel fine settimana ad Adro (BS), Imbersago (LC), Pontida (BG) e Sumirago (VA) ... bergamonews.it