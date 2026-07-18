La Lega lombarda ha organizzato a Cisano Bergamasco una serata per ricordare i leader storici Bossi e Maroni, poiché la festa prevista a Pontida non si è svolta a causa della mancanza di autorizzazioni. Durante l'evento, un rappresentante del partito ha affermato che il momento è difficile e ha definito traditori coloro che non sono presenti. Non sono stati riportati altri dettagli sull'evento o sui partecipanti.

La Lega lombarda ha ricordato Umberto Bossi e Roberto Maroni con una serata organizzata a Cisano Bergamasco (visto che la festa non si è potuta fare a Pontida per mancanza di autorizzazione). Oltre ai militanti, erano presenti anche diversi esponenti politici, come il ministro per le Autonomie e gli Affari regionali, Roberto Calderoli, e il segretario della Lega lombarda Massimiliano Romeo, ma anche la moglie e la sorella di Maroni. Dietro al palco, un grande striscione per Bossi con scritto: `Grazie capo.la tua storia vivrà sempre con noi". «Proprio nella sera in cui ricordiamo Bossi e Maroni, non posso non ricordare il solco che loro hanno tracciato: un solco che è risultato vincente - ha commentato Calderoli -. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - La Lega a Cisano ricorda Bossi e Maroni. Calderoli: «Per noi momento difficile. Chi non è qui è un traditore»

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