Le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026 si sono concluse con la pole position di Andrea Kimi Antonelli, che ha fermato il cronometro a 1:44. Charles Leclerc ha dichiarato di aver perso tempo a causa di una bandiera gialla e di essere stato vicino alla prima fila. Leclerc aveva ottenuto un buon passo, ma l’interruzione ha influito sul suo tempo finale. Nessun altro dettaglio sui risultati delle qualifiche è stato comunicato.

Le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del Mondiale F1, sono terminate con la pole position di Andrea Kimi Antonelli. L’italiano ha concluso l’ultimo run stampando il crono di 1:44.361, anticipando tutti e firmando una prima posizione importante per la gara di domani, la sesta stagionale. Scatterà in seconda fila Max Verstappen, molto competitivo fino a questo momento sul circuito di Spa. Ritardo di 317 per il quattro volte campione del mondo, davanti a Lando Norris che sconterà sulla griglia la penalità di dieci posizioni. La Ferrari si spegne nel momento più importante e Charles Leclerc non va oltre la quinta piazza (domani quarta in griglia) a 532 millesimi dalla pole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc: “Perso tempo per la bandiera gialla, non eravamo lontani dalla prima fila”

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F1, GP di Monaco, Charles Leclerc va a muro con la Ferrari durante la ripartenza a Monte-Carlo

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