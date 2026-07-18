F1 Antonelli in pole a Spa | le Ferrari sono oltre mezzo secondo più lente Ma Leclerc dà la colpa a una bandiera gialla | La griglia di partenza

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nelle qualifiche di Spa, con un tempo finale superiore a quello di Verstappen, che ha beneficiato della scia di Hadjar. Le Ferrari risultano oltre mezzo secondo più lente rispetto a Red Bull e altri concorrenti. Leclerc ha attribuito il suo risultato a una bandiera gialla durante la sessione. La griglia di partenza vede Antonelli davanti a Verstappen, con le Ferrari posizionate più indietro.

Kimi Antonelli fa un super tempo all’ultimo giro e si prende la pole position davanti a Max Verstappen, bravo a sfruttare la scia di Hadjar per fare un gran tempo. Il pilota della Mercedes realizza un fantastico tempo in 1’44?361, rifilando un distacco di 0?317 alla Red Bull di Max Verstappen e di 0?440 alla McLaren di Lando Norris che, con la penalità di dieci posizioni, sarà costretto a scattare tredicesimo. Quarto crono per l’altra Mercedes di George Russell, che incassa un gap di 0?508 dal compagno di squadra. Deludono le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che non riescono ad andare oltre la quinta e la sesta posizione, ad oltre mezzo secondo da Antonelli: entrambi, vista la penalità di Norris, guadagneranno una piazza in partenza, col monegasco che affiancherà dunque Russell in seconda fila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Why Antonelli is beating Russell, Hamilton puzzled by the Ferrari | 2026 Monaco Grand Prix Saturday

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