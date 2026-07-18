Leclerc beffato da una bandiera gialla equivoca nelle qualifiche di Spa | cos'è successo nel finale del Q3

Durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1, Charles Leclerc ha rallentato nel suo ultimo giro nel Q3 dopo aver notato una bandiera gialla all’ingresso della pit lane. La decisione di ridurre la velocità ha influito sul suo tempo, impedendogli di migliorare la posizione in griglia. La bandiera gialla è stata ritenuta equivoca da alcuni, poiché non era chiaro se si riferisse a un problema in pista o alla zona di sosta.

Charles Leclerc ha rallentato nel giro decisivo delle qualifiche del GP del Belgio della Formula 1 2026 a Spa dopo aver visto una bandiera gialla all'ingresso della pit lane. La segnalazione era prevista dalle note FIA, ma il commissario l'ha sventolata in alto anziché tenerla bassa, rendendola equivoca per il ferrarista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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