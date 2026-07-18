Il pilota leader mondiale ha pareggiato il record stagionale di Ascari durante le qualifiche a Spa, assicurandosi la pole position davanti a Verstappen. Il pilota della Ferrari, in quarta posizione, ha rallentato all’ultima curva, influenzando il suo tempo. Leclerc si è detto “arrabbiato” dopo essere stato ingannato dalla bandiera gialla, che ha causato un rallentamento nel suo giro. La gara si svolgerà con il pilota leader in prima fila, davanti a Verstappen.

Il leader mondiale eguaglia il primato stagionale di Ascari. Partirà davanti a Verstappen. Quarto il monegasco della Ferrari, che ha alzato il piede all’ultima curva. Norris penalizzato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Antonelli, pole da record a Spa. Leclerc ingannato dalla bandiera gialla: “Sono arrabbiato”

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Kimi Antonelli's Pole Lap | 2026 Chinese Grand Prix | Pirelli

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