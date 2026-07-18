Durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio, Charles Leclerc è stato penalizzato a causa di una bandiera gialla, che ha impedito di migliorare il suo tempo. La sua posizione di partenza sarà la quarta fila, in quarta posizione sulla griglia di partenza. La sessione si è conclusa con questa posizione, dopo che Leclerc aveva completato le sue ultime tornate. Nessun altro dettaglio su eventuali interventi o incidenti.

Charles Leclerc partirà dalla quarta posizione nel Gran Premio del Belgio 2026, valevole come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota monegasco della Ferrari in realtà avrebbe chiuso in quinta piazza le qualifiche a Spa-Francorchamps, guadagnando però un posto in griglia grazie alla penalità di Lando Norris (retrocesso da 3° a 13°) per aver montato la quarta centralina dell’anno sulla sua McLaren. Il nativo del Principato ha rimediato un distacco di mezzo secondo dalla pole position di un imprendibile Kimi Antonelli, mentre c’è qualche rimpianto per aver visto sfumare all’ultimo giro la prima fila e la top3 verso la gara di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc beffato da una bandiera gialla: cosa è successo nelle qualifiche del GP del Belgio

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Bravo #leclerc significa tantissimo quando le cose si mettono male si crea molta negatività ..la squadra mi è stata vicina mi ha spinto e aiutato a ritrovare il feeling con la macchina abbiamo fatto un’ottima partenza è ho cercato di gestire le gomme e ritrovare s x.com