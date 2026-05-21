Negli ultimi mesi, si è assistito a un ritorno dello stile anni Duemila nel mondo della manicure, con design che combinano elementi di quegli anni con tocchi moderni. Le tecniche e i colori utilizzati ricordano le mode di quel periodo, ma vengono reinterpretati con dettagli attuali. Questa tendenza si sta diffondendo tra appassionate di estetica e professionisti del settore, che sperimentano nuove combinazioni tra nostalgia e innovazione. La rinnovata attenzione a questo stile si riflette anche nelle richieste dei clienti nei saloni di bellezza.

Dopo stagioni dominate da manicure minimaliste e tonalità neutre, il revival Y2K riporta in primo piano superfici glossy, colori zuccherati e decorazioni dall’effetto dichiaratamente audace. Una tendenza che conquista passerelle, social e beauty salon grazie alla sua capacità di trasformare la manicure in un vero accessorio fashion. Tra le manicure più richieste spiccano le versioni neon, perfette per chi desidera un look energico e ultra brillante. Le tonalità fluo vengono abbinate a swirl grafici, smiley face e piccoli sticker décor che trasformano le unghie in veri accessori fashion. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le unghie in stile anni Duemila tornano protagoniste con una nuova estetica che mescola nostalgia pop e dettagli contemporanei.

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