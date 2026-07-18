le ultime fiori si complica ma non si molla il colpo in canna resta depaoli

Il Mantova ha richiesto tra i 600 e i 700 mila euro per la cessione definitiva dell'esterno sinistro Antonio Fiori, nato nel 2003. Il Cesena, invece, ha deciso di non rinunciare al giocatore e continua a trattare. La trattativa tra le due squadre resta aperta, ma ancora nessuna intesa ufficiale. Fiori è considerato un elemento chiave per il futuro del Cesena, che non ha ancora fatto un passo indietro.

Il Mantova chiede un qualcosa come 600-700mila euro per la cessione a titolo definitivo dell’esterno sinistro Antonio Fiori, classe 2003, ma il Cesena ha deciso di non mollare la presa. Lo aveva fatto il Frosinone dove il calciatore era in prestito nell’ultima stagione senza neppure trattare sull’iniziale richiesta di un milione di euro. Ora la cifra si è abbasata e il ds Mancini sta tentando di trovare un accordo che possa soddisfare sia il Cesena che il Mantova. Tra le fila dei virigiliani c’è anche il centrocampista, classe 2001, Federico Artioli che potrebbe interessare al Cesena ma non si tratterà fino a quando non ci saranno delle uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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