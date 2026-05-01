Le trattative per portare il centrocampista tedesco a giocare con il Milan si sono rallentate nelle ultime ore. Secondo fonti vicine alle società coinvolte, ci sarebbero state difficoltà nei negoziati e alcune divergenze sui dettagli dell’accordo. Non sono state divulgate ufficialmente le cifre o le tempistiche, ma la situazione resta incerta e potrebbe influenzare la strategia di mercato del club. I tifosi attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane.

Leon Goretzka è uno dei nomi in cima alla lista del Milan per rinforzare il centrocampo in vista dell'imminente ritorno in Champions League. Il contratto del classe 1995 con il Bayern Monaco andrà in scadenza al termine della stagione e il tedesco lascerà la Baviera dopo otto anni. Le sue qualità tecniche, fisiche, d'inserimento e temperamenti lo rendono il profilo ideale da affiancare a Modric e Rabiot in mediana, soprattutto perché arriverebbe in Italia a parametro zero. Secondo Carlo Pellegatti, però, le trattative per portare Goretzka al Milan si starebbero raffreddando. Secondo il giornalista ci sarebbero due motivazioni principali che hanno portato il club rossonero a rallentare i dialoghi: le commissioni e le caratteristiche tecniche.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, si complica la trattativa per portare Goretzka al Milan? Le ultime novità da Carlo Pellegatti

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