Kevin De Bruyne non ha giocato contro il Bologna a causa di un trauma al volto subito in allenamento. La sua assenza potrebbe prolungarsi anche per la partita tra Pisa e Napoli, che rappresenta un impegno importante per la squadra partenopea nella corsa alla Champions League. La comunicazione ufficiale sulle sue condizioni ancora non è arrivata, ma l’assenza del giocatore è considerata probabile.

Kevin De Bruyne ha saltato il Bologna e ora rischia anche per Pisa-Napoli: il trauma al volto rimediato in allenamento a Castel Volturno lo continua a tenere lontano dal campo e complica di rimando la rincorsa Champions degli azzurri. De Bruyne: quattro punti di sutura e dubbi per il Pisa. Il belga non è stato convocato per la gara di lunedì contro i rossoblù. La causa è un infortunio rimediato durante le sedute di allenamento: un trauma allo zigomo che ha richiesto l’intervento dello staff medico con quattro punti di sutura. Una defezione che priva Napoli di una pedina offensiva di qualità nel momento più delicato della stagione. La situazione è monitorata dall’équipe medica partenopea.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sarà a rischio per Pisa? Per il Napoli si complica: le ultime sulle condizioni del big

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