Cinquantanove turbine a gas, alimentate a metano, sono state installate in un sito nel Mississippi per alimentare i datacenter dedicati all'intelligenza artificiale. Le turbine, racchiuse in contenitori metallici, emettono fumo attraverso i camini durante il funzionamento. Il gas fa girare le pale delle turbine, generando elettricità. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare la conformità alle normative sulla qualità dell'aria.

Cinquantanove scatole di ferro che bruciano metano, con tanto di camino che sputa fuori il fumo. Dentro c’è una turbina. Il gas colpisce le pale, la fa ruotare, produce elettricità. I moduli lavorano in serie, generano energia, scaricano emissioni nell’aria. Il data center che alimentano, Colossus 2, è in un altro Stato, il Tennessee, ma per raggiungerlo ci vogliono appena quindici minuti di macchina. Southaven (Mississippi), che ospita il sito, è una città di confine. Anche Colossus 1 è in Tennessee. Colossus 3 invece verrà installato in Mississippi. In quest’area, spalmata su due Stati, Elon Musk sta costruendo un’enorme gigafactory. Secondo l’associazione ambientalista Earthjustice, le turbine che alimentano il secondo data center potrebbero rilasciare nell’aria, ogni anno, fino a 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le turbine a gas di Musk in Mississipi sfidano la legge sull’aria pulita. Per alimentare i datacenter al servizio dell’AI

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