Musk e l’IA | 62 turbine a gas per xAI addio al sogno solare di Tesla

Notizia in breve

Il fondatore di xAI ha annunciato l'acquisto di 62 turbine a gas per alimentare i propri sistemi, segnando un ritorno ai combustibili fossili. Questa scelta mette in discussione il precedente impegno di Tesla nel settore solare, che sembrava puntare a un’energia più pulita. Inoltre, l’azienda sta utilizzando generatori mobili che, secondo alcune fonti, potrebbero violare le norme ambientali. La decisione ha suscitato domande sulla coerenza tra le politiche ambientali dichiarate e le azioni concrete dell’azienda.