Musk e l’IA | 62 turbine a gas per xAI addio al sogno solare di Tesla
Il fondatore di xAI ha annunciato l'acquisto di 62 turbine a gas per alimentare i propri sistemi, segnando un ritorno ai combustibili fossili. Questa scelta mette in discussione il precedente impegno di Tesla nel settore solare, che sembrava puntare a un’energia più pulita. Inoltre, l’azienda sta utilizzando generatori mobili che, secondo alcune fonti, potrebbero violare le norme ambientali. La decisione ha suscitato domande sulla coerenza tra le politiche ambientali dichiarate e le azioni concrete dell’azienda.
? Domande chiave Come può Musk giustificare il ritorno ai combustibili fossili?. Perché xAI sta aggirando le norme ambientali con generatori mobili?. Quale impatto avrà questa scelta sulla decarbonizzazione promessa da Tesla?. Come potrà il solare spaziale di SpaceX risolvere il problema energetico?.? In Breve xAI affitta capacità di calcolo eccedente ad Anthropic per 1,25 miliardi di dollari mensili.. Impianti mobili tra Tennessee e Mississippi aggirano le norme del Clean Air Act.. SpaceX punta al solare orbitale per alimentare infrastrutture IA con valutazione 1.750 miliardi.. Strategia xAI contrasta il Master Plan Part 3 di Tesla del 2023.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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