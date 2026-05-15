Chiesi con ' Ciak si crea' un premio a creatività su tema dell' aria pulita

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una manifestazione intitolata ‘Che aria tira… Trame di periferia’ si è svolta recentemente, promossa dall’ente organizzatore con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’aria pulita. Durante l’evento, è stato annunciato un premio chiamato ‘Ciak si crea’, dedicato alla creatività sui problemi legati alla qualità dell’aria. La manifestazione ha coinvolto artisti e cittadini, e si è svolta in una località della periferia della capitale. La cerimonia di premiazione si è tenuta alla presenza di rappresentanti istituzionali e del pubblico.

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Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Con la manifestazione ‘Che aria tira. Trame di periferia', si chiude oggi il progetto ‘Ciak si crea – Trame di periferia', seconda edizione dell'iniziativa dedicata alle scuole, che valorizza l'uso consapevole del linguaggio audiovisivo come strumento di partecipazione, inclusione e valorizzazione dei contesti territoriali. Il progetto, sostenuto da Chiesi Italia, ha coinvolto oltre 1.500 studenti tra Milano, Modica e Martina Franca ed è promosso e ideato da 3 Elle Ets, di cui è presidente e fondatrice l'attrice Sarah Maestri. All'evento conclusivo, che si è svolto presso... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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