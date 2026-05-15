Chiesi con ' Ciak si crea' un premio a creatività su tema dell' aria pulita

Una manifestazione intitolata ‘Che aria tira… Trame di periferia’ si è svolta recentemente, promossa dall’ente organizzatore con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’aria pulita. Durante l’evento, è stato annunciato un premio chiamato ‘Ciak si crea’, dedicato alla creatività sui problemi legati alla qualità dell’aria. La manifestazione ha coinvolto artisti e cittadini, e si è svolta in una località della periferia della capitale. La cerimonia di premiazione si è tenuta alla presenza di rappresentanti istituzionali e del pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui