Le tre spiagge più amate in Toscana secondo le recensioni di Google Maps

La spiaggia più apprezzata in Toscana, secondo le recensioni su Google Maps, si trova sul lato estremo del promontorio dell’Argentario, dove il mare è più aperto. Si chiama Cala Mar Morto e si colloca al diciottesimo posto nella classifica nazionale.

E' sul lato estremo del promontorio dell'Argentario, quello più esposto al mare aperto, la spiaggia più bella della Toscana, secondo Google Maps: si chiama Cala Mar Morto e occupa il diciottesimo posto nella speciale classifica nazionale varata sulla base delle recensioni di Google Maps. Di lidi toscani nella graduatoria ce ne sono altri due, entrambi sul lato sud dell'isola d'Elba, Fetovaia e Cavoli. In tutto tre spiagge nelle prime trenta, che consentono alla regione di piazzarsi subito alle spalle della Sardegna, che di luoghi fra i più votati ne ha addirittura 20, i due terzi. Il litorale più bello del paese è invece, almeno secondo i tanti che l'hanno scelta, la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, unica presenza della Sicilia. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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