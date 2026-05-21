Modena Boldrini | Una gara terrificante a chi è più di destra

Durante un evento pubblico, una deputata del Partito Democratico ha criticato aspramente le recenti dinamiche politiche nella città di Modena, commentando che si tratta di una competizione molto dura tra forze di destra. Ha anche espresso apprezzamento per il modo in cui il sindaco locale ha affrontato una particolare vicenda, senza entrare nei dettagli. La dichiarazione si inserisce in un quadro di discussioni e confronti sulla scena politica locale e nazionale.

“Una gara terrificante a chi è più di destra”. Laura Boldrini nell’intervista a #4disera La deputata del Pd elogia il sindaco di Modena per come ha gestito la vicenda per dire no alla politica dell’odio e della paura. “Dobbiamo lavorare per una società inclusiva dove c’è posto per tutti nel rispetto gli uni degli altri. La cosa grave è che a destra adesso è cominciata una gara a chi è più di destra. C’è stata anche una conferenza stampa sulla remigrazione”.. Nella Modena che combatte l’odio e il razzismo, viene sfregiato pure il luogo dell’attentato, dove alcuni cittadini hanno deposto fiori, messaggi e bandiere italiane. pic.twitter.comw6KbwZfliF “Violento e razzista. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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