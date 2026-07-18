Al 30 giugno 2026, nei depositi e negli stabilimenti enologici italiani sono conservati oltre 46,5 milioni di ettolitri di vino, secondo il report “Cantina Italia” dell’ICQRF. Le regioni con le maggiori scorte sono quelle con le produzioni più vaste, anche se il report non specifica le singole aree. La quantità totale di vino custodito rappresenta una delle maggiori quantità registrate negli ultimi anni.

Secondo l’ultimo report “ Cantina Italia ” realizzato dall’ICQRF (l’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), al 30 giugno 2026 nei depositi e negli stabilimenti enologici italiani sono custoditi oltre 46,5 milioni di ettolitri di vino. Rispetto al mese precedente le scorte risultano in calo del 5,3%, mentre su base annua aumentano del 6,7%, segnale di un comparto che continua a mantenere elevati livelli di disponibilità in vista della nuova vendemmia. Nelle regioni del Nord oltre la metà del vino italiano. Analizzando i dati, il 56,1% di tutto il vino in Italia è custodito nei depositi che si trovano nelle regioni del Nord, che raccolgono oltre 26,1 milioni di ettolitri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Le regioni con più scorte di vino in Italia, nei depositi più di 46 milioni di ettolitri

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