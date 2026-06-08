Settore vitivinicolo la Puglia seconda produttrice in Italia | oltre 8,4 milioni di ettolitri di vino nel 2025

I dati ufficiali indicano che nel 2025 la produzione di vino in Puglia supererà gli 8,4 milioni di ettolitri, confermandosi seconda regione italiana nel settore. La tre giorni di eventi, conclusasi ieri a Bari, ha riunito per la prima volta gli Stati Generali e la Convention Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier, ospitati dal 5 al 7 giugno presso The Nicolaus Hotel e tra Bari e la Valle d’Itria.

Si è conclusa ieri a Bari la tre giorni che, per la prima volta, ha unito in un unico appuntamento gli Stati Generali e la Convention Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier, ospitati dal 5 al 7 giugno presso The Nicolaus Hotel e lungo un itinerario tra Bari e la Valle d’Itria. Un format. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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