Oltre l’80% del vino italiano è DOP o IGP più della metà al Nord | le regioni con più scorte

Da quifinanza.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’ultimo rapporto “ICQRF Cantina Italia” del Masaf, più dell’80% del vino conservato nelle cantine italiane è classificato come DOP o IGP. Le regioni con le scorte più consistenti si trovano principalmente nel Nord del paese, dove si concentra oltre metà del vino registrato. I dati sono stati raccolti analizzando i registri telematici delle cantine italiane.

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Secondo l’ultimo report “ICQRF Cantina Italia” del Masaf, che monitora le giacenze presenti nei registri telematici delle cantine, oltre l’80% del vino detenuto in Italia appartiene alle categorie DOP o IGP. Inoltre, sempre dall’analisi dei dati quello che emerge è che negli stabilimenti enologici italiani risultano presenti 52,5 milioni di ettolitri di vino (a cui si aggiungono 4,7 milioni di ettolitri di mosti e quasi 97 mila ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione). Si tratta di quantità importanti, non distribuite però equamente su tutto il territorio: di questi, infatti, più della metà delle scorte nazionali si concentra nelle regioni del Nord.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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