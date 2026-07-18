Le parti civili non hanno ricevuto risarcimenti da Mario Roggero l' avvocato | Pronti a pignorare

Le parti civili non hanno ancora ricevuto risarcimenti da Mario Roggero. L'avvocato ha dichiarato che non sono stati effettuati versamenti e che, probabilmente, si procederà con pignoramenti. Roggero possiede diverse proprietà, che saranno oggetto di esecuzioni forzate. Nessun pagamento è stato ancora effettuato e si stanno valutando le azioni legali necessarie per recuperare le somme dovute.

"Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà". Così l'avvocato Giuseppe Roberto Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che Mario Roggero, condannato per l'omicidio di due rapinatori fuori dalla sua gioielleria di Grinzane Cavour, dovrebbe versare secondo la sentenza alle parti civili. Nel processo, Caruso aveva rappresentato la compagna e le figlie di Giuseppe Mazzarino, il 58enne torinese ucciso insieme al complice Andrea Spinelli, 44enne di Bra. Si sono costituiti contro il gioielliere anche la madre e i fratelli di Mazzarino, la famiglia di Spinelli, il patrigno di quest'ultimo e Alessandro Modica, l'autista ferito dopo la rapina, unico superstite della banda di malviventi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Oltre ai 14 anni di carcere, Mario Roggero dovrà pagare una provvisionale di 780.000 euro (con richieste totali delle parti civili che superano i 3,3 milioni) alle famiglie dei due criminali che hanno aggredito lui e i suoi familiari. Due immobili di proprietà sono gi x.com

Mario Roggero si merita la sua pena, e non è la persona che voi pensate che sia. reddit

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