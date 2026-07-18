Il futuro di Didier Deschamps è ancora tutto da scrivere. Questa sera disputerà la sua ultima partita da ct della Francia, con la finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali contro l’Inghilterra. E’ stato 14 anni sulla panchina dei Bleus. Secondo quanto riportato da Le Parisien, Deschamps proseguirà la sua carriera da allenatore insieme al suo storico vice, Guy Stéphan. Con il suo curriculum, sono già arrivate delle offerte e continueranno ad arrivare, anche se il tecnico ha dichiarato un mese fa: “ Mi prenderò il tempo necessario perché, nella mia mente, l’unica cosa che conta è il Mondiale. Poi vedremo. Sono un privilegiato perché ho la fortuna di poter scegliere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le Parisien: Deschamps tra i nomi seguiti dalla Nazionale italiana

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