Dalla Nazionale alla… Nazionale Deschamps per l’Italia | Sono disponibile
Un’affermazione sorprendente ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio. Un allenatore attualmente alla guida di una nazionale ha dichiarato di essere disponibile a guidare l’Italia, lasciando aperta la possibilità di un suo eventuale incarico. La frase, che ha fatto discutere, rappresenta un punto di svolta nel discorso sul futuro della panchina azzurra e ha acceso un dibattito tra le varie parti coinvolte.
di Alessio Lento Una frase come “Io ct dell’Italia? Non mi vieto nulla. Tutti sanno che sono disponibile” ha il peso di una provocazione e allo stesso tempo di una proposta che scuote il dibattito sul futuro della panchina azzurra. A dirla è Didier Deschamps, l’allenatore che guida la Francia per oltre un decennio, ha raccolto successi portandola a trionfi e piazzamenti importanti. Ora, mentre si avvicina il Mondiale nordamericano dove ha appena annunciato i 26 convocati, il nome del tecnico transalpino torna a girare come possibile erede della guida tecnica della Nazionale italiana, ancora senza un tecnico definito dopo l’uscita di scena di Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Totoct Italia, irrompe Deschamps: Azzurri, io ci sono
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