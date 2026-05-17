Dalla Nazionale alla… Nazionale Deschamps per l’Italia | Sono disponibile

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’affermazione sorprendente ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio. Un allenatore attualmente alla guida di una nazionale ha dichiarato di essere disponibile a guidare l’Italia, lasciando aperta la possibilità di un suo eventuale incarico. La frase, che ha fatto discutere, rappresenta un punto di svolta nel discorso sul futuro della panchina azzurra e ha acceso un dibattito tra le varie parti coinvolte.

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di Alessio Lento Una frase come “Io ct dell’Italia? Non mi vieto nulla. Tutti sanno che sono disponibile” ha il peso di una provocazione e allo stesso tempo di una proposta che scuote il dibattito sul futuro della panchina azzurra. A dirla è Didier Deschamps, l’allenatore che guida la Francia per oltre un decennio, ha raccolto successi portandola a trionfi e piazzamenti importanti. Ora, mentre si avvicina il Mondiale nordamericano dove ha appena annunciato i 26 convocati, il nome del tecnico transalpino torna a girare come possibile erede della guida tecnica della Nazionale italiana, ancora senza un tecnico definito dopo l’uscita di scena di Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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