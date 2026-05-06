Ordonez è un difensore ecuadoriano che ha attirato l'attenzione del mondo del calcio europeo grazie alle sue prestazioni. Attualmente considerato uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo, ha già attirato interesse da diversi club. La Juventus ha inserito il suo nome nella lista dei possibili acquisti per la prossima sessione di mercato, in considerazione delle sue potenzialità e delle sue recenti prestazioni.

di Francesco Spagnolo Chi è Ordonez, il difensore ecuadoriano che ha stregato l’Europa ed è finito nel mirino dei bianconeri in ottica prossima estate. Le ultime. Il calciomercato estivo della Juventus si preannuncia infuocato, con i bianconeri pronti a blindare la difesa con uno dei profili più interessanti del panorama internazionale. In cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli c’è un nome che sta facendo sognare i tifosi: Joel Ordóñez. Ma chi è il gigante ecuadoriano che ha stregato l’Europa? Nato il 21 aprile 2004, Joel Ordóñez è un difensore centrale di proprietà del Club Brugge, capace di imporsi nel calcio belga grazie a un mix esplosivo di fisicità e intelligenza tattica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Ordonez, uno dei nomi seguiti dalla Juve per la difesa: ecco perché piace a Spalletti

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Panoramica sull’argomento

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