Le note magiche di Mina Petitto a Rock the Beach

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Comacchio, il festival Rock the Beach si avvicina a una delle serate più attese. Sono previsti due eventi: uno dedicato ai grandi del rock e un altro alla canzone d’autore. La manifestazione si svolge sulla spiaggia e coinvolge artisti di rilievo. La serata dedicata alla musica d’autore seguirà l’esibizione di artisti che interpretano brani di Mina. Nessuna data specifica o dettagli sui partecipanti sono stati comunicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

COMACCHIO ’Rock the Beach’ si prepara per una delle sue notti più attese. Dopo l’evento dedicato ai grandi del rock e quello sulla canzone d’autore, tocca questa sera alle ore 21 al Just Prestige Beach Club di Lido delle Nazioni ospitare un appuntamento d’eccezione: sul palco un tributo alla Tigre di Cremona con lo spettacolo ’ Tintarella di Mina ’ di Irene Petitto, la cantante romagnola finalista del programma televisivo di Rai 1 ’Tali e Quali Show’. Petitto, 39 anni, originaria di Ravenna, ha conquistato il pubblico e la giuria della trasmissione condotta da Nicola Savino interpretando nei panni di Maria Callas il celebre brano ’Casta Diva’ di Vincenzo Bellini, portandosi a casa 66 punti e l’accesso alla finalissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le note magiche di mina petitto a rock the beach
© Ilrestodelcarlino.it - Le note magiche di Mina. Petitto a Rock the Beach
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Folk in salsa orobica. Al via Rock&Rodes tra note e buon cibo

Leggi anche: I profumi con note erbose e verdi sono fragranze "funzionali", capaci di infondere un senso di calma e benessere a corpo e mente. Le note da provare

Si parla di: Le note magiche di Mina. Petitto a Rock the Beach; Rosso Mina, a Silvi due ore di pura bellezza: il tributo che incanta il pubblico.

mina le note magiche diLe note magiche di Mina. Petitto a Rock the BeachCOMACCHIO’Rock the Beach’ si prepara per una delle sue notti più attese. Dopo l’evento dedicato ai grandi del rock e quello sulla canzone d’autore, tocca questa sera alle ore 21 al Just Prestige Beach ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web