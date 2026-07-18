A Comacchio, il festival Rock the Beach si avvicina a una delle serate più attese. Sono previsti due eventi: uno dedicato ai grandi del rock e un altro alla canzone d’autore. La manifestazione si svolge sulla spiaggia e coinvolge artisti di rilievo. La serata dedicata alla musica d’autore seguirà l’esibizione di artisti che interpretano brani di Mina. Nessuna data specifica o dettagli sui partecipanti sono stati comunicati.

COMACCHIO ’Rock the Beach’ si prepara per una delle sue notti più attese. Dopo l’evento dedicato ai grandi del rock e quello sulla canzone d’autore, tocca questa sera alle ore 21 al Just Prestige Beach Club di Lido delle Nazioni ospitare un appuntamento d’eccezione: sul palco un tributo alla Tigre di Cremona con lo spettacolo ’ Tintarella di Mina ’ di Irene Petitto, la cantante romagnola finalista del programma televisivo di Rai 1 ’Tali e Quali Show’. Petitto, 39 anni, originaria di Ravenna, ha conquistato il pubblico e la giuria della trasmissione condotta da Nicola Savino interpretando nei panni di Maria Callas il celebre brano ’Casta Diva’ di Vincenzo Bellini, portandosi a casa 66 punti e l’accesso alla finalissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le note magiche di Mina. Petitto a Rock the Beach

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Si parla di: Le note magiche di Mina. Petitto a Rock the Beach; Rosso Mina, a Silvi due ore di pura bellezza: il tributo che incanta il pubblico.

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