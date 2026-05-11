I profumi con note erbose e verdi sono fragranze funzionali capaci di infondere un senso di calma e benessere a corpo e mente Le note da provare
T he great outdoor fragrances, forest-inspired perfumes o ancora, e più semplicemente, green fragrances. Tanti modi, tutti rigorosamente anglosassoni e sempre più diffusi sui social – per definire i profumi dalle note verdi ed erbose. Fragranze capaci di evocare la sensazione della natura al suo risveglio, con composizioni olfattive in cui note di cedro, cipresso e pino, ma non solo, regalano un’immediata percezione di benessere, relax e contatto con la natura. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › Meno glitter, più regole: le sostanze vietate dal 1° maggio in smalti, dentifrici, profumi Profumi verdi ed “erbosi”, effetto detox olfattivo.🔗 Leggi su Iodonna.it
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Mi consigliate profumi simili a Creed Aventus? Non cerco per forza dupe, ma anche designer con note simili. Mi piacciono molto le note di base più che quelle d'apertura. Preferisco la profumazione dei vecchi lotti, mi sembra più corposa. Per ora ho provato so - facebook.com facebook
Raccomandazioni per profumi gourmand con petricore? - Reddit reddit
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