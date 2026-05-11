T he great outdoor fragrances, forest-inspired perfumes o ancora, e più semplicemente, green fragrances. Tanti modi, tutti rigorosamente anglosassoni e sempre più diffusi sui social – per definire i profumi dalle note verdi ed erbose. Fragranze capaci di evocare la sensazione della natura al suo risveglio, con composizioni olfattive in cui note di cedro, cipresso e pino, ma non solo, regalano un’immediata percezione di benessere, relax e contatto con la natura. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › Meno glitter, più regole: le sostanze vietate dal 1° maggio in smalti, dentifrici, profumi Profumi verdi ed “erbosi”, effetto detox olfattivo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I profumi con note erbose e verdi sono fragranze "funzionali", capaci di infondere un senso di calma e benessere a corpo e mente. Le note da provare

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