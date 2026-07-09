Folk in salsa orobica Al via Rock&Rodes tra note e buon cibo

Notizia in breve

A Piateda si svolge il festival Rock & Rodes nei giorni 17 e 18. L’evento si tiene al Punto e combina musica dal vivo e gastronomia locale. Due serate consecutive con esibizioni e stand di cibo tipico. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico, con ingresso gratuito. La kermesse si ripete ogni anno, attirando appassionati della scena musicale e della cucina tradizionale. Nessun dettaglio su eventuali modifiche o cancellazioni rispetto alle edizioni precedenti.