Folk in salsa orobica Al via Rock&Rodes tra note e buon cibo
A Piateda si svolge il festival Rock & Rodes nei giorni 17 e 18. L’evento si tiene al Punto e combina musica dal vivo e gastronomia locale. Due serate consecutive con esibizioni e stand di cibo tipico. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico, con ingresso gratuito. La kermesse si ripete ogni anno, attirando appassionati della scena musicale e della cucina tradizionale. Nessun dettaglio su eventuali modifiche o cancellazioni rispetto alle edizioni precedenti.
PIATEDA (Sondrio) Rock and Rodes, a Piateda si rinnova il binomio musica e convivialità. Venerdì 17 e sabato 18 torna lo storico festival al Punto Verde con la sua 28esima edizione: il paese orobico si conferma, così, cuore pulsante della cultura in Valtellina, pronto ad accogliere le band che si aggiungeranno agli oltre trecento gruppi che si sono esibiti dal 1997 a oggi. L’apertura di venerdì 17 sarà affidata a "Mai più inverno", "progetto che va dal cantautorato folk fino al progressive rock, al loro esordio con l’album "Lassù gli ultimi", come spiegano gli organizzatori, fra cui il sindaco di Piateda, Simone Marchesini, fra i fondatori del festival. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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