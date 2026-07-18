Le mani sulla Coppa

Da ilgiornale.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Unai Simon ha parato un rigore e subito un gol in sette partite del Mondiale, mantenendo la porta inviolata in tutte le altre occasioni. La sua presenza tra i pali ha contribuito alla solidità della squadra, che ha conquistato diverse vittorie grazie alle sue parate decisive. La sua performance si distingue per sicurezza e reattività, rendendolo uno dei protagonisti più affidabili del torneo.

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. Quelle invalicabili e ferme di Unai Simon, leader silenzioso trafitto solo una volta in sette partite di questo Mondiale e capace di togliere il primato di imbattibilità iridato al nostro Walter Zenga; quelle grandi e rotte (sta giocando con un dito fratturato) di Dibu Martinez, leader carismatico che invece di gol ne ha incassati molti di più ma che resta un punto di riferimento della sua Nazionale. Due portieri di livello che giocano in squadre non blasonate (l'Athletic Bilbao e l'Aston Villa) ma con caratteri e caratteristiche opposte: lo spagnolo è un estremo difensore moderno, abile nel gioco palla a terra e quasi un undicesimo giocatore di movimento; l'argentino è dominante in area di rigore e aggressivo nelle uscite oltre che uno specialista nel parare i tiri dal dischetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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