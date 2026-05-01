LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4 3-6 1-2 Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA | il polacco mette le mani sulla partita

Al Challenger di Cagliari, il match tra il tennista italiano e il giocatore polacco prosegue con il punteggio di 6-4, 3-6, 1-2. Nel corso del primo set, il polacco ha vinto con un break, mentre nel secondo l’italiano ha pareggiato. Attualmente, Hurkacz serve per mantenere il vantaggio nel terzo set, con il punteggio che segna 30-0 a suo favore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Sotterra il rovescio slice di Berrettini 15-0 Si ferma il romano ma la seconda di Hurkacz è in campo. Perde il quindici. 2-3 Chiude il game alla fine Berrettini e resta vivo. A-40 Martella di dritto il romano e chiude. 40-40 Lungo il dritto di Berrettini. 40-30 Rimane in campo il passante di dritto lasciato da Berrettini del polacco. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Non risponde di rovescio Hurkacz. 15-0 Palla corta vincente. 1-3 Para di volo e chiude il game Hurkacz. 40-30 Brutto errore del romano che aveva ricevuto un assist da Hurkacz che si era trovato nella terra di nessuno. 30-30 Con il dritto invece questa volta martella un vincente in cross Hurkacz 15-30 Altro errore di dritto di Hurkacz che torna a concedere qualcosa in battuta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4, 3-6, 1-2, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: il polacco mette le mani sulla partita Notizie correlate Leggi anche: LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4, 1-4, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: c’è il break del polacco Leggi anche: LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: iniziato il match! Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streaming; Sardegna Open, Berrettini: Senza questo pubblico oggi avrei perso; Sardegna Open, scatta il main draw: riflettori su Berrettini e Hurkacz; Sardegna Open 2026: Berrettini show a Cagliari! Navone ko in due set. Ora sfida Hurkacz o Nava. LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4, 3-6, 1-0, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: il polacco pareggia i contiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! oasport.it Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz oggi, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open ... oasport.it Sardegna Open, spettacolo Berrettini: 6-4 in 35 minuti contro Hurkacz Dopo un esordio complicato con Kypson, ieri il giocatore romano ha firmato una vittoria di peso contro Mariano Navone - facebook.com facebook Berrettini incanta al Sardegna Open: stende Navone e sfiderà Hurkacz nei quarti. Avanti anche Arnaldi e Cadenasso x.com