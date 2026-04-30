Le mani del ministro Giuli sulla Biennale che però è indipendente

La controversia intorno alla gestione della Biennale di Venezia si è fatta più complessa, coinvolgendo non solo questioni istituzionali e politiche ma anche aspetti culturali e simbolici. Recentemente, il ministro ha espresso alcune prese di posizione sulla manifestazione, che comunque si svolge in modo autonomo. La disputa si estende oltre le beghe amministrative, toccando temi legati all’identità e al ruolo dell’evento nel panorama artistico internazionale.

La guerra sulla Biennale di Venezia non è più solo istituzionale o politica. Ora diventa anche culturale, intellettuale, simbolica. E il livello dello scontro si alza ancora, con l’intervento durissimo del filologo Luciano Canfora, che entra a gamba tesa contro il ministro della Cultura Alessandro Giuli, definendo la sua iniziativa sugli ispettori come “un atto intimidatorio”. Parole pesanti, che si inseriscono in un contesto già esplosivo: quello raccontato nei retroscena delle ultime ore, con Giuli deciso ad andare fino in fondo nella sua sfida al presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, anche a costo di giocarsi la faccia sul possibile commissariamento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Le mani del ministro Giuli sulla Biennale, che però è indipendente Notizie correlate Biennale di Venezia: ministro Giuli chiede le dimissioni della rappresentante Mic pro russaROMA – Il ministro della Cultura, AlessandroGiuli, “ha chiesto alla rappresentante del Mic nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara... Biennale di Venezia, il ministro Giuli non sarà all’inaugurazione dopo le polemiche sul padiglione russoIl ministro della Cultura Alessandro Giuli non andrà a Venezia né durante le giornate di pre-apertura dell’Esposizione d’Arte della Biennale di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Governo, Giuli: Auguri di buon lavoro ai nuovi Sottosegretari; Biennale di Venezia, il ministro Giuli invia gli ispettori alla Fondazione di Buttafuoco dopo l’ok al padiglione della Russia; Giampiero Cannella nuovo sottosegretario alla Cultura; Giuli, 'spenderemo i pochi piccioli del Mic per il Teatro Delle Vittorie'. Lite Salvini-Giuli in Cdm sul piano casa. Furia di Meloni sui ministri: Basta spocchiaDisputa sulle procedure accelerate nei centri storici. Il leghista: Raderei al suolo le sovrintendenze. Il ministro della Cultura: Così non voto, si viola ... repubblica.it Reggia di Caserta, il Pd contro Giuli: Consiglio di amministrazione nelle mani di FdIServe un chiarimento politico immediato, ma anche un approfondimento amministrativo serio. Non è possibile che il ministro Giuli utilizzi i musei statali come strumenti di occupazione politica, ... napoli.repubblica.it Sono 337 i beni culturali rimpatriati dagli Stati Uniti e presentati alla Caserma «La Marmora», sede del reparto operativo dei Carabinieri TPC (Tutela Patrimonio Culturale), alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli e dell’ambasciatore Usa in Ital - facebook.com facebook “Quello di Giuli è un atto intimidatorio: rischia di coprirsi di ridicolo e di fallire”. L'intervista di @lucadecarolis a Luciano Canfora x.com