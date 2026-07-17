Trump accusa la Cina | Nel 2020 il più grande furto di dati elettorali della storia rubati a 220 milioni di elettori Usa

Un ex presidente ha dichiarato che nel 2020 la Cina avrebbe rubato dati elettorali di 220 milioni di cittadini americani, definendo il fatto il più grande furto di dati elettorali mai avvenuto. Ha anche affermato che le elezioni negli Stati Uniti sono vulnerabili a brogli e furti e ha promesso di collaborare con le autorità locali per proteggere le elezioni di metà mandato di novembre.

«Le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli e al rischio che vengano rubate». Lo ha denunciato Donald Trump nel corso del suo discorso alla nazione, assicurando agli americani che lavorerà con le autorità locali per mettere al sicuro le midterm di novembre dalle «scioccanti debolezze» emerse. Davanti alla telecamere, il presidente ha accennato brevemente all'Iran e all'economia. Wall Street «avanza di record in record» e «l'ultimo dato dell'inflazione è stato il migliore da sei anni», ha notato. Sulla campagna americana in Medio Oriente si è limitato a dire: «Abbiamo vinto in Venezuela. Stiamo vincendo in Iran e presto vedrete i frutti di questo lavoro». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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