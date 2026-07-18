È stato scoperto e sequestrato un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina in un comune delle montagne dell’Aspromonte. Le forze dell’ordine hanno trovato presse idrauliche e forni a microonde all’interno di un edificio abbandonato. Le immagini mostrano le attrezzature utilizzate per il processo di produzione. Il laboratorio era nascosto in una zona isolata e poco accessibile. Nessuno è stato arrestato al momento.

È stato individuato e sequestrato un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina nel comune di San Luca, nel cuore delle montagne dell’Aspromonte. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Bianco e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, ha permesso di smantellare una struttura isolata utilizzata per la preparazione dello stupefacente, come reso noto dalle forze dell’ordine. L’intervento è stato effettuato nelle prime ore del mattino, portando alla luce un centro operativo perfettamente attrezzato per la produzione e il confezionamento della droga. Il blitz dei Carabinieri: la scoperta del laboratorio Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il controllo del territorio nel comune di San Luca ha avuto esiti significativi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Le immagini del laboratorio di cocaina nelle montagne dell’Aspromonte: presse idrauliche e forni a microonde

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San Luca, scoperto nellAspromonte un laboratorio clandestino per la cocaina.

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Le immagini del laboratorio di cocaina nelle montagne dell’Aspromonte: presse idrauliche e forni a microondeLaboratorio clandestino di cocaina scoperto dai Carabinieri a San Luca: sequestrate attrezzature e materiale per la produzione e il confezionamento. virgilio.it