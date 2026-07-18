Il 1° giugno 2026 avrebbe compiuto cento anni Marilyn Monroe. In occasione di questo anniversario, Damiani Books ha pubblicato un volume dedicato all’attrice, contenente fotografie di Douglas Kirkland. La pubblicazione è curata da Françoise Kirkland, vedova del fotografo canadese naturalizzato statunitense. Le immagini celebrano Monroe oltre il mito, offrendo una visione più intima e autentica della star.

Il 1° giugno 2026 Marilyn Monroe avrebbe compiuto cento anni. Nell’anno del centesimo anniversario della nascita dell’attrice più fotografata della storia, Damiani Books pubblica un prezioso volume curato da Françoise Kirkland, vedova del grande fotografo canadese naturalizzato statunitense Douglas Kirkland. Intitolato Douglas Kirkland: Marilyn. A Magical Dance, il libro si presenta come un raffinato cartonato in formato leporello che ripercorre la leggendaria sessione fotografica del 17 novembre 1961. Scattate durante una notte di complicità — quando Marilyn aveva 35 anni e Kirkland appena 27 — queste immagini rimangono tra i ritratti più spontanei mai realizzati dell’attrice, che si rivela all’obiettivo in un raro momento di assoluta libertà. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le fotografie di Douglas Kirkland celebrano il centenario di Marilyn, oltre il mito

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