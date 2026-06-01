Marilyn Monroe Françoise Kirkland racconta il segreto dello scatto più famoso | Quella notte erano soli lei e Douglas | tutti vogliono pensare che fecero l' amore
Nel centenario della nascita di Marilyn Monroe, Françoise Kirkland ha condiviso dettagli sul servizio fotografico realizzato nel 1961 dal marito, Douglas Kirkland. La fotografa ha spiegato che, durante la sessione, Monroe e Douglas erano da soli, e ha commentato che molte persone suppongono che tra loro ci fosse stato un rapporto intimo. La scena più famosa dello scatto è stata scattata in quella notte, senza altri presenti.
Nel centenario della nascita di Marilyn Monroe, Françoise Kirkland racconta il dietro le quinte del leggendario servizio fotografico realizzato dal marito Douglas Kirkland nel 1961. Una stanza d'albergo, lenzuola di seta, Sinatra in sottofondo e lei, la star di tutte le star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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