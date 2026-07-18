le formazioni ufficiali di basilea juventus

Alle 15:30 si gioca la prima amichevole stagionale tra Basilea e Juventus. La formazione del Basilea schiera un 4-2-3-1 con Omlin in porta, difesa composta da Tsunemoto, Daniliuc, Victory e Cissé. A centrocampo ci sono Metinho e Malachowski, mentre in attacco giocano Victory, Shaqiri e Otele. La Juventus non è ancora stata annunciata con le formazioni ufficiali.

Alle 15:30 scende in campo la Juventus per la prima amichevole stagionale contro il Basilea. Queste le scelte di Spalletti e Licthsteiner., BASILEA (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Victory, Shaqiri, Otele; Ajeti. A disposizione: Salvi, Vouilloz, Omeragic, Celar, Bacanin, Sow, Salah I., Louis, Ruegg, Koloto, Doucoure, Senaya Evann, Harder, Widmer. Allenatore: Licthsteiner., JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli, Zhegrova, Adzic, Boga; Ekhator. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Milik, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Rouhi, Owusu, Gil Puche, Obavwoduo, Licina, Durmisi, van Aarle. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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