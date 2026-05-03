Formazioni ufficiali Juventus Verona | le scelte di Spalletti e Sammarco

Alle 18:00 di domenica 3 maggio all’Allianz Stadium si disputerà la partita tra Juventus e Verona, valida per la 35ª giornata del campionato di Serie A 202526. Sono state annunciate le formazioni ufficiali, con le scelte dei tecnici Luciano Spalletti e Paolo Sammarco. La sfida coinvolge entrambe le squadre in una fase cruciale della stagione e si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito.

Mercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Carnevali prima di Sassuolo Milan: «Koné? Mai parlato coi rossoneri né con l’Inter, ci sono richieste dall’estero» Tare non si nasconde: «Koné? Sarà uomo mercato del Sassuolo, con Allegri c’è sintonia» Skorupski verso l’addio al Bologna a fine stagione: Falcone in pole per raccoglierne l’eredità. Le ultime Pagelle Sassuolo Milan: Tomori compromette tutto, Leao fantasma, brilla Laurienté. I VOTI Moviola Sassuolo Milan, Tomori lascia in dieci i rossoneri: quante proteste! Gli episodi dubbi Conferenza stampa Giampaolo pre Cremonese Lazio:...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Juventus Verona: le scelte di Spalletti e Sammarco Notizie correlate Formazioni ufficiali Juve Verona, le scelte di Spalletti e Sammarco per la sfida dell’Allianz Stadium. Le ultimissimedi Francesco SpagnoloFormazioni ufficiali Juve Verona, ritorna Yildiz nei bianconeri dal primo minuto. Formazioni ufficiali Verona Genoa: le scelte di Sammarco e De RossiMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Milan, vietato sbagliare! Con la Lazio l’occasione per accorciare... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere Juventus-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Juventus-Hellas Verona, le probabili formazioni. In campo per onorare la maglia; Juventus-Verona, formazioni ufficiali: Suslov in appoggio a Bowie; Juventus-Verona, Spalletti: Pensiamo alla Champions. Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: ancora David dal 1', la scelta su Boga e BowieSono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35^ giornata di Serie A. La fresca caduta del Milan a Reggio. tuttomercatoweb.com Juventus-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti su Yildiz e David, McKennie adattatoLa Juventus va a caccia di tre punti fondamentali per la qualificazione in Champions League contro il già retrocesso Hellas Verona, che però vuole regalare un’ultima gioia ai propri tifosi con una gra ... sport.virgilio.it Tutto pronto all’Allianz Stadium per Juventus-Verona facebook Juventus-Verona alle 18 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #JuventusVerona #SkySerieA #Juventus x.com