Le classifiche di Rakuten Kobo fotografano una tendenza chiara | nei mesi più caldi i lettori scelgono soprattutto romanzi ricchi di suspense investigazioni e colpi di scena

Da iodonna.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le classifiche di Rakuten Kobo indicano che durante i mesi estivi i lettori preferiscono romanzi gialli con suspense, investigazioni e colpi di scena. Che si vada al mare, in montagna o si rimanga in città, il genere giallo mantiene popolarità tra gli appassionati. I dati mostrano una costante preferenza per questo tipo di narrativa anche in stagioni diverse, confermando il suo ruolo tra i generi più scelti durante tutto l’anno.

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C he si parta per il mare, la montagna o si resti in città, c’è un genere che continua a mettere d’accordo migliaia di lettori: il giallo. Anche nell’estate 2026 thriller, noir e crime si confermano protagonisti delle classifiche, dimostrando che una trama ben costruita e un mistero da risolvere sono ancora gli ingredienti perfetti per una lettura da divorare in pochi giorni. Ecco i 7 più letti a giugno 2026 su Rakuten Kobo. “Giallo a Valle delle Magnolie” di Gavino Zucca (Newton Compton Editori) Luglio 1963. In sole 24 ore, la quiete di Valle delle Magnolie viene spezzata da due eventi inquietanti: Donato, un ragazzo di 14 anni, ospite del vicino Istituto San Gabriele per la cura dell’infanzia, scompare nel nulla; poco dopo Filippo Tilocca, un uomo trasferitosi da alcuni giorni nella valle, viene ritrovato morto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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