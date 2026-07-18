C he si parta per il mare, la montagna o si resti in città, c’è un genere che continua a mettere d’accordo migliaia di lettori: il giallo. Anche nell’estate 2026 thriller, noir e crime si confermano protagonisti delle classifiche, dimostrando che una trama ben costruita e un mistero da risolvere sono ancora gli ingredienti perfetti per una lettura da divorare in pochi giorni. Ecco i 7 più letti a giugno 2026 su Rakuten Kobo. “Giallo a Valle delle Magnolie” di Gavino Zucca (Newton Compton Editori) Luglio 1963. In sole 24 ore, la quiete di Valle delle Magnolie viene spezzata da due eventi inquietanti: Donato, un ragazzo di 14 anni, ospite del vicino Istituto San Gabriele per la cura dell’infanzia, scompare nel nulla; poco dopo Filippo Tilocca, un uomo trasferitosi da alcuni giorni nella valle, viene ritrovato morto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le classifiche di Rakuten Kobo fotografano una tendenza chiara: nei mesi più caldi i lettori scelgono soprattutto romanzi ricchi di suspense, investigazioni e colpi di scena

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