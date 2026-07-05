Durante l’estate, i libri gialli dominano le preferenze dei lettori su Rakuten Kobo, con sette titoli in cima alla classifica. La classifica di giugno 2026 mostra una forte preferenza per romanzi che attirano subito l’attenzione, confermando la tendenza degli ultimi anni a scegliere storie avvincenti durante i mesi più caldi. Confrontando i dati con quelli dell’estate 2025, si nota una continuità nelle scelte editoriali e nelle preferenze di lettura.

O sservando classifica dei libri più letti di giugno 2026 su Rakuten Kobo, confrontata con quella dell’estate 2025, salta subito all’attenzione una tendenza ormai consolidata: nei mesi più caldi dell’anno i lettori italiani scelgono soprattutto romanzi capaci di catturare fin dalle prime pagine. Gialli, noir, thriller e crime continuano a dominare le preferenze, confermandosi i compagni di lettura ideali per le vacanze. Leggi anche › 8 libri brevi, ma indimenticabili, da leggere in un weekend La classifica di giugno 2026 lo dimostra con chiarezza. Quasi la metà dei titoli appartiene all’universo del giallo e del crime, guidato da autori amatissimi come Gavino Zucca, Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Georges Simenon, Satu Rämö, Maurizio de Giovanni e Daniel Silva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'estate ama i gialli, perfetti per portare un brivido nelle giornate più calde dell'anno. Ma quali scegliere? Ecco i 7 più letti finora su Rakuten Kobo

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

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