Le 20 aziende più amate dalla Gen Z nel 2026

Da lopinionista.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, le aziende più apprezzate dalla Generazione Z sono state valutate con un livello di fiducia dell’88% e una leadership al 90%, secondo il rapporto di Great Place to Work Italia. Il ranking evidenzia anche forti opportunità di innovazione offerte da queste aziende. Queste cifre indicano un alto livello di soddisfazione tra i giovani lavoratori, che premiano ambienti di lavoro che garantiscono fiducia e capacità di innovare.

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Great Place to Work Italia pubblica il ranking 2026 dei Best Workplaces for Gen Z: fiducia all’88%, leadership al 90% e forti opportunità di innovazione. La Generazione Z sta cambiando il mercato del lavoro e le aziende che vogliono restare competitive devono imparare a parlare la sua lingua. È il messaggio che arriva dalla nuova edizione del Best Workplaces for Gen Z 2026, il ranking elaborato da Great Place to Work Italia ascoltando le opinioni di oltre 5.000 giovani nati dopo il 1998, su un totale di quasi 40.000 rispondenti appartenenti a 92 organizzazioni. Il risultato è una fotografia nitida: nelle 20 aziende premiate, la fiducia interna raggiunge livelli altissimi (Trust Index all’ 88%, contro il 42% della media italiana), mentre la qualità della leadership tocca quota 90%, più del doppio rispetto al dato nazionale (39%). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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