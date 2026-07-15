Great Place to Work Italia ha pubblicato la classifica Best Workplaces for Gen Z 2026, che elenca le 20 aziende italiane con il maggior livello di fiducia tra i lavoratori nati tra il 1998 e il 2012. La graduatoria si basa su sondaggi condotti tra i giovani dipendenti, valutando aspetti come l’ambiente di lavoro, le opportunità di crescita e la soddisfazione generale. La classifica evidenzia le aziende considerate più affidabili e attrattive per questa fascia di età.

Great Place to Work Italia ha pubblicato la classifica Best Workplaces for Gen Z 2026, che premia le 20 aziende italiane con il più alto tasso di fiducia tra i lavoratori più giovani, quelli nati tra il 1998 e il 2012. È la stessa Gen Z a stilarla: sono i ragazzi a raccontare la propria esperienza e a indicare le organizzazioni che li valorizzano di più. In cima quest’anno c’è una realtà del Nord Est, davanti a due nomi noti del mondo digitale. Come nasce la classifica e cosa dice sulla Gen Z. Great Place to Work è una società di ricerca e consulenza organizzativa nata negli Stati Uniti sulla scia delle ricerche dei giornalisti Robert Levering e Milton Moskowitz, autori nel 1984 del libro The 100 Best Companies to Work for in America. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il miglior posto di lavoro per la Gen Z, la classifica delle 20 aziende premiate dai giovani

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